Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, Rubio e Valgren sono arrivati in testa, distanziando Arrieta. A circa 16.50, i ciclisti insegue includono Caruso, Vlasov e Leknessund, che si trovano a breve distanza dal duo di testa. La classifica generale mostra Rubio e Valgren in testa, con Arrieta e gli altri atleti che cercano di ridurre il divario. La corsa continua con diversi atleti in lotta per la vittoria di tappa e per la leadership complessiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.50 Rubio e Valgren hanno staccato Arrieta, ad inseguire oltre allo spagnolo ci sono Caruso, Vlasov e Leknessund. 16.49 Attacco di Vlasov che vuole riportarsi sui tre davanti, lo segue Caruso. 16.48 Al Red Bull KM sono passati in ordine Arrieta, Rubio e Valgren. 16.47 Intanto il gruppo di Ciccone e Narvaez sembra essersi definitivamente fermato. 16.46 Arrieta e Valgren sono rientrati su Rubio, dietro inseguono Ciccone, De La Cruz, Garofoli, Leknessund e Vlasov. 16.44 Attacca nuovamente Rubio, questa volta non lo segue nessuno. 16.43 Nuova rasoiata di Rubio, lo seguono Carsuo, Valgren e Vlasov. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Rubio e Valgren in testa alla corsa, Caruso e altri tre ad inseguire

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