LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Bettiol in solitaria Leknessund insegue
Oggi si corre la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con Alberto Bettiol che si è staccato in solitaria e si trova in testa alla corsa. Nel frattempo, Leknessund sta seguendo a distanza, cercando di ridurre il divario. La gara si svolge lungo un percorso che si sta rivelando molto movimentato, con i ciclisti che affrontano salite e discese. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, mentre i corridori cercano di guadagnare posizioni importanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.51 ALBERTO BETTIOL CONQUISTA LA TREDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA! 16.50 ULTIMO KM! Bettiol ha 30? di vantaggio su Leknessund, seguito a sua volta da Donovan, Stuyven, Kench e Valgren. 16.49 Intanto il gruppo è arrivato in cima ad Ungiasca. Non c’è stato nessun attacco tra i big, ma il plotone conta una quarantina di unità. 16.48 3 km! Si avvicina la vittoria per Bettiol, che pedala ancora molto bene. 16.47 Leknessund è a 25? e sembra in difficoltà. Il norvegese continua a girarsi dietro, segno che più che alla vittoria stia iniziando a pensare alla difesa del secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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