LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Bettiol in solitaria Leknessund insegue

Oggi si corre la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con Alberto Bettiol che si è staccato in solitaria e si trova in testa alla corsa. Nel frattempo, Leknessund sta seguendo a distanza, cercando di ridurre il divario. La gara si svolge lungo un percorso che si sta rivelando molto movimentato, con i ciclisti che affrontano salite e discese. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, mentre i corridori cercano di guadagnare posizioni importanti.

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