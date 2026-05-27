LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | undici uomini in fuga inseguono Caruso e Ciccone
Oggi, nella tappa del Giro d’Italia 2026, undici uomini sono in fuga e inseguono Caruso e Ciccone. I fuggitivi mantengono un vantaggio di 1 minuto e 43 secondi sul gruppo principale. La corsa prosegue con gli inseguitori che cercano di ridurre il gap. La situazione resta aperta, mentre il gruppo principale si avvicina ai fuggitivi. La classifica generale mostra ancora Caruso e Ciccone in testa, con i battistrada avanti di un minuto e 43 secondi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.57 I battistrada guidano con un margine di 1’43” sul plotone. 13.54 Il gruppo di Caruso paga ’48” dalla testa della corsa. 13.51 Mattia Bais transita per primo al GPM del Passo dei Tre Termini. 13.48 Questa la composizione del terzo gruppetto all’inseguimento dei fuggitivi: Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Jardi Christiaan Van Der Lee (EF Education-EasyPost), Giulio Ciccone (Lidl Trek), Simone Gualdi (Lotto Intermarché), Enric Mas, Juan Pedro López ed Einer Rubio (Movistar Team), David De La Cruz e Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG). 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power
Notizie e thread social correlati
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si ricompone la maxi fuga con CicconeDurante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026 si è formata una maxi fuga che comprendeva anche il ciclista Ciccone.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: undici in fuga, ma il gruppo controllaDurante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026, undici corridori sono riusciti a distanziare il gruppo principale e sono in fuga.
Temi più discussi: DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Undicesima Tappa; Giro d’Italia: impresa di Bettiol, supera Leknessund in salita e trionfa in solitaria; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alberto Bettiol vince in solitaria a Verbania!; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Decima Tappa.
Giro d'Italia, la 17^ tappa in diretta live #SkySport #GiroDItalia x.com
Giro d'Italia. . Segui la conferenza stampa del vincitore di tappa: sensazioni a caldo e domande dei media. Follow the stage winner’s reactions and key moments, live from the #CorsaRosa #Giroditalia facebook
[Race Thread] 2025 Giro d'Italia - Stage 17 Cassano d'Adda > Andalo (2.UWT) reddit
LIVE Giro d'Italia 2026 Tappa 17 Cassano d'Adda-Andalo in diretta, mini fuga mentre Vingegaard rimane con il gruppoLa cronaca della Tappa 17 del Giro d'Italia 2026, Cassano d'Adda-Andalo: attesa per la Maglia Rosa Jonas Vingegaard che in Svizzera ha dominato con uno scatto epocale ... sport.virgilio.it
LIVE Giro d’Italia, oggi la 17° tappa Cassano d’Adda-Andalo in diretta: sette in fugaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 17° tappa da Cassano d'Adda ad Andalo: si parte alle ore 12:10, arrivo previsto alle 17:00 ... fanpage.it