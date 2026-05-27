LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | undici uomini in fuga inseguono Caruso e Ciccone

Notizia in breve

Oggi, nella tappa del Giro d’Italia 2026, undici uomini sono in fuga e inseguono Caruso e Ciccone. I fuggitivi mantengono un vantaggio di 1 minuto e 43 secondi sul gruppo principale. La corsa prosegue con gli inseguitori che cercano di ridurre il gap. La situazione resta aperta, mentre il gruppo principale si avvicina ai fuggitivi. La classifica generale mostra ancora Caruso e Ciccone in testa, con i battistrada avanti di un minuto e 43 secondi.