Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, tre corridori sono rimasti in testa alla corsa. Alle 12:52, due ciclisti del Team Polti VisitMalta, Mattia Bais e Mirco Maestri, erano in fuga, uniti da altri sei atleti che si sono uniti a loro nel tentativo di mantenere il vantaggio. La corsa prosegue con questo terzetto al comando.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12:52 I due corridori del Team Polti VisitMalta sono Mattia Bais e Mirco Maestri, raggiunti da altri sei atleti. 12:49 I tre di testa vantano tredici secondi di margine sui due inseguitori. 12:46 Si susseguono gli scatti in testa al gruppo. Due corridori del Team Polti VisitMalta tentano la sortita. 12:45 Il vantaggio dei tre battistrada sul gruppo è di 25”. 12:42 Un terzetto guida la corsa: Madis Mihkels della EF Education – EasyPost, Johan Jacobs della Groupama – FDJ United e Robin Froidevaux della Tudor Pro Cycling Team. 12:40 Jonas Vingegaard, con quattro, ha pareggiato il numero di successi di tappa ottenuto da Mads Pedersen lo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un terzetto al comando della corsa

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