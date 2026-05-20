LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | dieci al comando della corsa ma in gruppo non c’è pace
Al momento mancano circa 3 chilometri all’inizio del Passo del Termine, e la corsa sta già affrontando un tratto di strada in salita. Dieci ciclisti sono al comando della gara, mentre il gruppo principale si mantiene compatto e senza grandi scatti. La tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 si svolge con continui cambi di ritmo e tensione tra i corridori, rendendo la corsa imprevedibile. La classifica generale mostra diversi atleti in lotta per la vittoria di tappa e per mantenere la posizione in classifica generale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.46 Mancano 3 km all’inizio del Passo del Termine, ma la strada sta già salento in questo momento. Il gruppo si è riportato sotto i 30? dai battistrada dopo l’accelerazione della Bahrain. 14.45 La Bahrain va a chiudere sugli undici inseguitori, ma continuano gli scatti. 14.43 In testa alla corsa ci sono Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Mattia Bais e Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Andreas Leknessund e Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility), Edward Planckaert (Alpecin Premier-Tech), Nico Denz e Aleksandr Vlasov (RedBull – Bora – hansgrohe), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Alberto Bettiol e Diego Ulissi (XDS Astana Team). 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in tre al comando della corsa, gruppo a 2’40”CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13.
Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in due al comando, gruppo in controllo
Join the live update for Giro d’Italia 2026: Undicesima Tappa. Follow our real-time coverage, live tracking, and updated results as the race heads into the Levante’s climbs. Tune in from 12:20 with full visuals and in-depth analysis. Read more: x.com
DIRETTA LIVE - Il Giro d'Italia 2026 riparte dalla cronometro Viareggio-Massa dopo aver osservato il giorno di riposo. Occhi puntati su Filippo Ganna ed i big della classifica generale. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell'evento - Facebook facebook
Timing to watch the Giro d‘Italia live reddit
LIVE Giro d'Italia, si parte! È iniziata l'11ª tappa: 195 km da Porcari a ChiavariSi riparte con Afonso Eulalio in maglia rosa. Il portoghese della Bahrain, ha 27 di vantaggio su Jonas Vingegaard. Il primo italiano è Giulio Pellizzari, 9° a 3’36. Prima parte più scorrevole, poi p ... gazzetta.it
Giro d’Italia in diretta, l’11ª tappa da Porcari a Chiavari: Ulissi e Bettiol tra i 12 fuggitivi, gruppo a 1 minutoIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 11ª tappa da Porcari a Chiavari: si parte alle ore 12:30, arrivo previsto tra le ore 17 e le 17:30 ... fanpage.it