LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | dieci al comando della corsa ma in gruppo non c’è pace

Al momento mancano circa 3 chilometri all’inizio del Passo del Termine, e la corsa sta già affrontando un tratto di strada in salita. Dieci ciclisti sono al comando della gara, mentre il gruppo principale si mantiene compatto e senza grandi scatti. La tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 si svolge con continui cambi di ritmo e tensione tra i corridori, rendendo la corsa imprevedibile. La classifica generale mostra diversi atleti in lotta per la vittoria di tappa e per mantenere la posizione in classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.46 Mancano 3 km all’inizio del Passo del Termine, ma la strada sta già salento in questo momento. Il gruppo si è riportato sotto i 30? dai battistrada dopo l’accelerazione della Bahrain. 14.45 La Bahrain va a chiudere sugli undici inseguitori, ma continuano gli scatti. 14.43 In testa alla corsa ci sono Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Mattia Bais e Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Andreas Leknessund e Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility), Edward Planckaert (Alpecin Premier-Tech), Nico Denz e Aleksandr Vlasov (RedBull – Bora – hansgrohe), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Alberto Bettiol e Diego Ulissi (XDS Astana Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

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