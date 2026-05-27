Oggi la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 parte da Cassano d’Adda e si conclude ad Andalo. La fuga sembra essere il principale obiettivo per molti corridori, che cercano di allontanarsi dal gruppo principale lungo il percorso. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre i ciclisti si confrontano su un tracciato che presenta salite e discese. La corsa è in pieno svolgimento, con le squadre impegnate a controllare gli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cassano d’Adda e arrivo ad Andalo. Il percorso odierno misura 201.7 km, con 3300 metri di dislivello. Dopo i primi 55 km relativamente tranquilli inizierà il Passo dei Tre Termini (8.2 km al 5.9% medio, terza categoria). Poco dopo lo scollinamento ci sarà, invece, il Cocca di Lodrino (8.2 km al 4.1% medio, terza categoria), la cui discesa termina a 100 km dalla conclusione. Da qui comincerà una lunga parte che tenderà all’insù e si giungerà allo sprint intermedio di Roncone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutti vogliono la fuga nella Cassano d’Adda-Andalo

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