Mercoledì 27 maggio si svolgerà la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cassano d’Adda e arrivo ad Andalo. La tappa si svilupperà su un percorso che comprende tratti pianeggianti e alcuni saliscendi. Durante la corsa è prevista la possibilità di una fuga da lontano, che potrebbe coinvolgere alcuni corridori in fuga. La tappa si svolge in territorio italiano e attraversa diverse località lungo il percorso.

Mercoledì 27 Maggio, il Giro d’Italia 2026 vivrà la sua diciassettesima tappa. Si parte da Cassano D’Adda e si arriva ad Andalo e sarà una frazione di 202 chilometri che non dovrebbe creare troppi scossoni in ottica generale, con gli uomini di classifica che potrebbero vivere una tappa di riposo per poi spendere le energie rimaste nelle ultime decisive tappe. Dunque una giornata perfetta per una fuga da lontano. Il percorso favorisce assolutamente questo andamento, con i possibili attaccanti che avranno comunque tempo di organizzare l’attacco. Infatti i primi 60 chilometri sono pianeggianti ed il primo vero punto importante è il GPM di terza categoria al Passo dei Tre Termini.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, diciassettesima tappa Cassano d’Adda-Andalo: spazio per una fuga da lontano

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