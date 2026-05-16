LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini al comando con il solito Narvaez
Oggi il giro d’Italia 2026 ha proseguito con una tappa senza sprint a Cupra Marittima, caratterizzata dalla presenza di tre uomini in testa alla corsa, tra cui il solito Narvaez. La gara ha visto alcuni cambiamenti nella classifica generale, con i tre leader che si sono mantenuti in posizione durante la fase finale. La corsa prosegue con la stessa intensità, mentre i ciclisti si preparano alla prossima tappa. La situazione attuale si riflette nella classifica aggiornata, disponibile in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:33 Non c’è stato sprint a Cupra Marittima. E’ Leknessund a transitare in prima posizione dinanzi a Narvaez e Bjerg, 15:33 Una ventina di corridori si sono avvantaggiati con il gruppo che ha alzato bandiera bianca. Attendiamo di comprendere la composizione del drappello inseguitore. 15:31 Molto attivi gli uomini del Team Polti VisitMalta. Meno di 3 chilometri allo sprint intermedio che assegnerà i punti validi per la classifica dedicata alla maglia ciclamino. 15:29 Come non detto. Continuano gli scatti con diverse squadre che provano a proiettare un proprio corridore all’attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Follia al Giro d'Italia spintoni ai ciclisti
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: undici uomini al comando con Narvez e Rubio
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tredici uomini al comando con Narvez e RubioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:43 Discesa insidiosissima quella che stanno affrontando i...
Il punto sul Giro d'Italia con i nostri inviati Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli. #NonStopNews LIVE ? pulse.ly/ai4ehnzqnr x.com
Giro d'Italia. . Segui la conferenza stampa del vincitore di tappa: sensazioni a caldo e domande dei media. Follow the stage winner’s reactions and key moments, live from the #CorsaRosa #Giroditalia facebook
LIVE Giro d'Italia: alle 13.35 inizia l'8ª tappa, 156 km da Chieti a FermoOttava tappa da Chieti a Fermo, 156 chilometri: primi due terzi pianeggianti, poi finale nervoso sui muri marchigiani con quattro Gpm, da Montefiore dell’Aso all’arrivo in salita. Si riparte con Afons ... gazzetta.it
Diretta Giro d'Italia 2026 Tappa 8, Chieti-Fermo LIVE: il vento sta sparigliando la corsaLa cronaca della tappa 8 del Giro d'Italia 2026, Chieti - Fermo da 156 km: dopo le fatiche del Blockhaus una giornata che non sarà di riposo, tutt'altro ... sport.virgilio.it