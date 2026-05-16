LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini al comando con il solito Narvaez

Oggi il giro d’Italia 2026 ha proseguito con una tappa senza sprint a Cupra Marittima, caratterizzata dalla presenza di tre uomini in testa alla corsa, tra cui il solito Narvaez. La gara ha visto alcuni cambiamenti nella classifica generale, con i tre leader che si sono mantenuti in posizione durante la fase finale. La corsa prosegue con la stessa intensità, mentre i ciclisti si preparano alla prossima tappa. La situazione attuale si riflette nella classifica aggiornata, disponibile in tempo reale.

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