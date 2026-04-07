Oggi si sta disputando la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, e la corsa è ancora in corso. Al momento, sette uomini si trovano in testa alla gara, mantenendo un certo distacco dal gruppo principale. Alle 14:20, fonti ufficiali indicano che un ciclista in particolare si sarebbe posizionato come nuovo leader della classifica generale. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Bruno Armirail, in questo momento, sarebbe il nuovo leader della classifica generale. 14:17: Sono in sette al comando della corsa: rank van den Broek (Team Picnic PostNL), Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA), Adrián Fajardo (Burgos Burpellet BH), Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) e Iker Mintegi (Euskaltel – Euskadi), Raúl García Pierna (Movistar Team) e Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike). 14:14 Raúl García Pierna (Movistar Team) e Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike) hanno raggiunto i cinque al comando. 14:11 La Decathlon CMA CGM Team sta tirando il gruppo. 14:08 I due contrattaccanti Raúl García Pierna (Movistar Team) e Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike) sono a 15” dai battistrada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini al comando della gara

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Il Giro dei Paesi Baschi continua con una 2ª tappa che è la prima in linea di quest’edizione, dopo aver aperto le danze ieri con una cronometro a Bilbao. Ecco tutti i dettagli della frazione odierna. - facebook.com facebook

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