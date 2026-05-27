LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto corridori davanti ci sono Caruso e Garofoli

A 25 chilometri dalla fine della tappa, otto corridori sono ancora in fuga, tra loro Caruso e Garofoli. Mancano sei chilometri all’inizio dell’ultima salita, che potrebbe decidere la corsa. La classifica generale è ancora in evoluzione, con i ciclisti che affrontano l’ultimo tratto prima della conclusione. La corsa prosegue con intensità, mentre i corridori cercano di mantenere o migliorare la posizione in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.31 25 km alla conclusione, ne mancano 6 all’inizio dell’ultima ascesa. 16.30 Nel gruppo principale la Tudor continua a dettare il ritmo, perché il vantaggio di Caruso continua a spaventare. 16.27 Attenzione perché davanti non c’è troppa collaborazione e il gruppetto dietro, in cui è presente anche Ciccone, si trova solamente a 23?. 16.24 Sono rientrati sul gruppwtto di testa Van Dijke e De La Cruz, mentre in nove sono all’inseguimento. 16.21 Juan Pedro López ed Einer Rubio (Movistar Team), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Gianmarco Garofoli (Soudal... 🔗 Leggi su Oasport.it

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