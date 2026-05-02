LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto corridori in fuga
Oggi la corsa continua nel Giro di Romandia 2026 con una fuga di otto corridori. Alle 12.32, tra i fuggitivi figurano Bauke Mollema della squadra Lidl–Trek e altri corridori non ancora identificati. La gara si svolge in diretta, e gli aggiornamenti vengono forniti continuamente per seguire gli sviluppi della tappa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 I fuggitivi: Bauke Mollema (Lidl–Trek), Andrew August (INEOS Grenadiers), Marco Schrettl (XDS Astana Team), Maxime Decomble (Groupama–FDJ United), Louis Vervaeke (Soudal–Quick-Step), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team), Alexy Faure Prost (Team Picnic–PostNL) e Michael Leonard (EF Education–EasyPost). 12.29 Si rialza Huising, otto al comando con 1’20” sul plotone. 12.26 Dovrebbe essersi formata già la fuga giusta, il gruppo lascia spazio. Prova ad unirsi agli otto attaccanti anche Menno Huising (Team Visma Lease a Bike). 12.22 Si va a formare un drappello al comando. 12.19 Gruppo che procede ad alte velocità, ma ancora compatto.🔗 Leggi su Oasport.it
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