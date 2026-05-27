LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez favorito in caso di fuga

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa ad Andalo, dopo una fuga di alcuni corridori. Narvaez ha ottenuto la vittoria in caso di fuga, mentre altri ciclisti sono transitati sul traguardo con distacchi variabili. La partenza è avvenuta a Cassano d’Adda. La corsa ha visto diversi tentativi di attacco prima della svolta finale. I tempi ufficiali sono stati comunicati poco dopo il passaggio degli ultimi ciclisti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cassano d’Adda e arrivo ad Andalo. Il percorso odierno misura 201.7 km, con 3300 metri di dislivello. Dopo i primi 55 km relativamente tranquilli inizierà il Passo dei Tre Termini (8.2 km al 5.9% medio, terza categoria). Poco dopo lo scollinamento ci sarà, invece, il Cocca di Lodrino (8.2 km al 4.1% medio, terza categoria), la cui discesa termina a 100 km dalla conclusione. Da qui comincerà una lunga parte che tenderà all’insù e si giungerà allo sprint intermedio di Roncone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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