LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez favorito in caso di fuga

Notizia in breve

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa ad Andalo, dopo una fuga di alcuni corridori. Narvaez ha ottenuto la vittoria in caso di fuga, mentre altri ciclisti sono transitati sul traguardo con distacchi variabili. La partenza è avvenuta a Cassano d’Adda. La corsa ha visto diversi tentativi di attacco prima della svolta finale. I tempi ufficiali sono stati comunicati poco dopo il passaggio degli ultimi ciclisti.