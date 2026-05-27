LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez favorito in caso di fuga
La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa ad Andalo, dopo una fuga di alcuni corridori. Narvaez ha ottenuto la vittoria in caso di fuga, mentre altri ciclisti sono transitati sul traguardo con distacchi variabili. La partenza è avvenuta a Cassano d’Adda. La corsa ha visto diversi tentativi di attacco prima della svolta finale. I tempi ufficiali sono stati comunicati poco dopo il passaggio degli ultimi ciclisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cassano d’Adda e arrivo ad Andalo. Il percorso odierno misura 201.7 km, con 3300 metri di dislivello. Dopo i primi 55 km relativamente tranquilli inizierà il Passo dei Tre Termini (8.2 km al 5.9% medio, terza categoria). Poco dopo lo scollinamento ci sarà, invece, il Cocca di Lodrino (8.2 km al 4.1% medio, terza categoria), la cui discesa termina a 100 km dalla conclusione. Da qui comincerà una lunga parte che tenderà all’insù e si giungerà allo sprint intermedio di Roncone. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power
Notizie e thread social correlati
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: possibile fuga. Narvaez favorito, Ganna ci prova sulle strade di casaOggi si svolge la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione interamente in Piemonte con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez, Bjerg e Leknessund con un minuto sugli inseguitoriOggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa.
Temi più discussi: DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Undicesima Tappa; Giro d’Italia: impresa di Bettiol, supera Leknessund in salita e trionfa in solitaria; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alberto Bettiol vince in solitaria a Verbania!; 14 tappa Giro d'Italia 2026.
Giro d'Italia. . Segui la conferenza stampa del vincitore di tappa: sensazioni a caldo e domande dei media. Follow the stage winner’s reactions and key moments, live from the #CorsaRosa #Giroditalia facebook
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Carì, frazione interamente in Svizzera - x.com
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard senza rivali a Carì. Finisce il sogno di PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 17.13 Pellizzari non è ancora arrivato. 17.09 La nuova classifica ... oasport.it
Giro d'Italia 2026 Tappa 16 Bellinzona-Carì, Vingegaard vince e allunga. Peccato per Ciccone, re dei GPMLa cronaca della Tappa 16 del Giro d'Italia 2026, Bellinzona-Carì: attesa per la Maglia Rosa Jonas Vingegaard ha sferrato l'attacco decisivo in Valle d'Aosta ... sport.virgilio.it