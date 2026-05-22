Oggi si svolge la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione interamente in Piemonte con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania. La corsa si svolge su un percorso pianeggiante con alcune salite leggere e si prevede una possibile fuga di alcuni corridori nelle fasi iniziali. Tra i favoriti c’è il ciclista con più vittorie in questa edizione, mentre un altro atleta si prepara a tentare una sortita in salita. La classifica generale si mantiene stabile dopo le tappe precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, completamente piemontese, con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania. Il percorso misura 188 km, con un finale abbastanza complicato. I primi 160 km saranno molto tranquilli, ci sarà solo lo sprint intermedio di Stresa che potrebbe ingolosire le squadre dei velocisti. Ai 23.6 km dalla conclsione inizierà il GPM di Breno (2.4 km al 5.5% medio, quarta categoria). Dallo scollinamento una brevissima discesa porterà ai piedi di Ungiasca (4.7 km al 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: possibile fuga. Narvaez favorito, Ganna ci prova sulle strade di casa

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