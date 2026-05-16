LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez Bjerg e Leknessund con un minuto sugli inseguitori

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Nel gruppo degli inseguitori non si nota un’intesa tra i corridori, mentre i leader, tra cui Narvaez, Bjerg e Leknessund, mantengono un vantaggio di circa un minuto sugli avversari. La classifica generale si aggiorna costantemente, e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questa fase della gara. La corsa si sta confermando molto combattuta fin dalle prime fasi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:23 Nel gruppo inseguitori non c’è traccia di accordo. Utilissimo il lavoro di Arrieta e Christen, compagni di squadra di Narvaez e Bjerg, che fungono da stopper. 16:20 Meno di 7 chilometri separano i fuggitivi del KM Red Bull, che assegnerà abbuoni per la classifica generale. Si torna a salire per circa 5 km, ma stavolta l’ascesa non è contrassegnata come GPM. 16:17 In discesa si è leggermente avvantaggiato Javier Romo (Movistar Team), che prova l’inseguimento in solitaria. 16:15 Sempre al comando Andreas Leknessund (Uno-X-Mobility), Mikkel Bjerg e Jonathan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG). 🔗 Leggi su Oasport.it

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