LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez Bjerg e Leknessund con un minuto sugli inseguitori
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Nel gruppo degli inseguitori non si nota un’intesa tra i corridori, mentre i leader, tra cui Narvaez, Bjerg e Leknessund, mantengono un vantaggio di circa un minuto sugli avversari. La classifica generale si aggiorna costantemente, e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questa fase della gara. La corsa si sta confermando molto combattuta fin dalle prime fasi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:23 Nel gruppo inseguitori non c’è traccia di accordo. Utilissimo il lavoro di Arrieta e Christen, compagni di squadra di Narvaez e Bjerg, che fungono da stopper. 16:20 Meno di 7 chilometri separano i fuggitivi del KM Red Bull, che assegnerà abbuoni per la classifica generale. Si torna a salire per circa 5 km, ma stavolta l’ascesa non è contrassegnata come GPM. 16:17 In discesa si è leggermente avvantaggiato Javier Romo (Movistar Team), che prova l’inseguimento in solitaria. 16:15 Sempre al comando Andreas Leknessund (Uno-X-Mobility), Mikkel Bjerg e Jonathan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG). 🔗 Leggi su Oasport.it
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