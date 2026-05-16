LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez Bjerg e Leknessund con un minuto sugli inseguitori

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Nel gruppo degli inseguitori non si nota un’intesa tra i corridori, mentre i leader, tra cui Narvaez, Bjerg e Leknessund, mantengono un vantaggio di circa un minuto sugli avversari. La classifica generale si aggiorna costantemente, e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questa fase della gara. La corsa si sta confermando molto combattuta fin dalle prime fasi.

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