CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.16 Guadagnano terreno gli inseguitori: il loro ritardo è di ’33” dalla testa della corsa. 14.13 Foratura per Manuele Tarozzi. 14.12 Su questa salita, sicuramente, qualche elemento del gruppo inseguitori proverà ad allungare per raggiungere la testa della corsa. 14.09 I battistrada si stanno avvicinando al GPM di Cocca di Lodrino (8,2 km al 4,1%, terza categoria). 14.06 Gruppo a 2’12” dalla testa della corsa. 14.03 Altri tre uomini hanno raggiunto il gruppo degli inseguitori: Fabio Van Den Bossche (Soudal Quick-Step), Tobias Bayer (Alpecin-Premier Tech) e Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata l’ascesa alla Cocca di Lodrino, si avvicinano gli inseguitori

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