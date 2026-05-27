LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata l’ascesa alla Cocca di Lodrino si avvicinano gli inseguitori
La tappa del Giro d’Italia 2026 in corso prevede l’ascesa alla Cocca di Lodrino. Gli inseguitori si stanno avvicinando al gruppo di testa, con un ritardo di circa 33 secondi. La corsa continua con i ciclisti impegnati nella fase di salita, mentre la classifica generale si mantiene stabile. La situazione rimane aperta in attesa di ulteriori sviluppi lungo il percorso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.16 Guadagnano terreno gli inseguitori: il loro ritardo è di ’33” dalla testa della corsa. 14.13 Foratura per Manuele Tarozzi. 14.12 Su questa salita, sicuramente, qualche elemento del gruppo inseguitori proverà ad allungare per raggiungere la testa della corsa. 14.09 I battistrada si stanno avvicinando al GPM di Cocca di Lodrino (8,2 km al 4,1%, terza categoria). 14.06 Gruppo a 2’12” dalla testa della corsa. 14.03 Altri tre uomini hanno raggiunto il gruppo degli inseguitori: Fabio Van Den Bossche (Soudal Quick-Step), Tobias Bayer (Alpecin-Premier Tech) e Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG). 🔗 Leggi su Oasport.it
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