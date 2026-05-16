LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez Bjerg e Leknessund si avvicinano ai muri decisivi

Oggi il Giro d’Italia 2026 si è concluso con circa otto chilometri di discesa, che hanno portato i primi della corsa verso il GPM di Capodarco. Tra i favoriti, i ciclisti Narvaez, Bjerg e Leknessund si sono avvicinati alle salite decisive della tappa, mentre la classifica generale continua a mostrare variazioni in attesa delle prossime fasi. La corsa si sta muovendo rapidamente, con gli atleti che cercano di guadagnare terreno in vista delle salite più impegnative.

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