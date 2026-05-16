LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez Bjerg e Leknessund si avvicinano ai muri decisivi
Oggi il Giro d’Italia 2026 si è concluso con circa otto chilometri di discesa, che hanno portato i primi della corsa verso il GPM di Capodarco. Tra i favoriti, i ciclisti Narvaez, Bjerg e Leknessund si sono avvicinati alle salite decisive della tappa, mentre la classifica generale continua a mostrare variazioni in attesa delle prossime fasi. La corsa si sta muovendo rapidamente, con gli atleti che cercano di guadagnare terreno in vista delle salite più impegnative.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:31 Ora circa 8 chilometri di discesa che proietteranno i battistrada verso il GPM di Capodarco. 16:29 Transita anche Romo, che rosicchia qualche secondo ai leader. L’iberico è a 50 secondi dalla testa della corsa. 16:28 Siamo sul muro di Via Caldarelli con Bjerg che conquista il KM Red Bull. 16:28 Romo si è portato ad una cinquantina di secondi dal trio di testa. Gruppo inseguitore ad 1’20”. 16:25 2 km al chilometro Red Bull. Ci avviciniamo sempre più ai muri fermani che decideranno la tappa. 16:23 Nel gruppo inseguitori non c’è traccia di accordo. Utilissimo il lavoro di Arrieta e Christen, compagni di squadra di Narvaez e Bjerg, che fungono da stopper. 🔗 Leggi su Oasport.it
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