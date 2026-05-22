LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 50 km al traguardo si avvicinano i due GPM
Oggi il Giro d’Italia 2026 sta percorrendo gli ultimi 50 chilometri prima del traguardo, con due Gran Premi della Montagna ancora da affrontare. La corsa si svolge in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Tra i corridori in testa alla corsa, spicca il più giovane, con 23 anni, che si trova tra i principali battistrada. La classifica generale continua a evolversi in vista degli ultimi tratti di questa tappa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.48 Francesco Busatto è il corridore più giovane tra i battistrada, con 23 anni. Il più anziano è invece Larry Warbasse, con 35. 15.45 50 km alla conclusione, stiamo per entrare nel vivo della corsa! 15.42 Svantaggio del gruppo che supera i 10’30”. 15.39 Kench, Sevilla, Jacobs,Huens, Busatto e Aerts sono i corridori in fuga senza vittorie in carriera. 15.36 La Groupama ha 3 uomini in fuga quest’oggi e potrebbe sfruttare questa superiorità numerica per battere gli avversari. Johan Jacobs sembra essere il leader del terzetto, ma vedremo quale sarà la tattica adottata dal team francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
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