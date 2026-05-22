Oggi il Giro d’Italia 2026 sta percorrendo gli ultimi 50 chilometri prima del traguardo, con due Gran Premi della Montagna ancora da affrontare. La corsa si svolge in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Tra i corridori in testa alla corsa, spicca il più giovane, con 23 anni, che si trova tra i principali battistrada. La classifica generale continua a evolversi in vista degli ultimi tratti di questa tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.48 Francesco Busatto è il corridore più giovane tra i battistrada, con 23 anni. Il più anziano è invece Larry Warbasse, con 35. 15.45 50 km alla conclusione, stiamo per entrare nel vivo della corsa! 15.42 Svantaggio del gruppo che supera i 10’30”. 15.39 Kench, Sevilla, Jacobs,Huens, Busatto e Aerts sono i corridori in fuga senza vittorie in carriera. 15.36 La Groupama ha 3 uomini in fuga quest’oggi e potrebbe sfruttare questa superiorità numerica per battere gli avversari. Johan Jacobs sembra essere il leader del terzetto, ma vedremo quale sarà la tattica adottata dal team francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km al traguardo, si avvicinano i due GPM

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