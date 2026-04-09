LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | continuano gli scatti
Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Alle 14.03, Julian Alaphilippe è stato visto muoversi dal gruppo, mentre alle 13.59 il plotone si è riunito completamente dopo alcuni tentativi di fuga. La competizione continua con un andamento incerto, mentre i ciclisti cercano di guadagnare posizioni importanti. Seguiremo gli sviluppi della giornata per aggiornare sui momenti salienti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Si muove Julian Alaphilippe. 13.59 Nulla da fare, gruppo nuovamente compatto. 13.55 Prova ad avvantaggiarsi un gruppo di una ventina di uomini. 13.52 Continuano gli scatti, ma fa gran fatica ad andar via la fuga. 13.49 145 chilometri all’arrivo. 13.45 Sul GPM sprinta per primo Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA) che conserva al momento la maglia di leader degli scalatori. 13.42 Ripartono gli attacchi, si muove Andreas Kron (Uno-X Mobility). 13.39 Velocità folli su questa salita, non va via la fuga. 13.35 Si erano mossi cinque corridori, ma il gruppo ha chiuso il gap. 13.32 Inizia il primo GPM di giornata: Aretxabalgane (4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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