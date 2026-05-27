LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Cavagna all’attacco 28 uomini all’inseguimento

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026, un ciclista ha attaccato in fuga, mentre 28 compagni sono rimasti a inseguirlo. La corsa prosegue con un gruppo compatto, e al momento la media oraria è scesa a 45,8 kmh rispetto alla prima ora. La gara è in corso e si segnalano continui tentativi di fuga e reazioni del gruppo principale. La classifica generale si aggiorna in tempo reale.