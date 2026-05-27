LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Cavagna all’attacco 28 uomini all’inseguimento
Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026, un ciclista ha attaccato in fuga, mentre 28 compagni sono rimasti a inseguirlo. La corsa prosegue con un gruppo compatto, e al momento la media oraria è scesa a 45,8 kmh rispetto alla prima ora. La gara è in corso e si segnalano continui tentativi di fuga e reazioni del gruppo principale. La classifica generale si aggiorna in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.50 Media oraria calata rispetto alla prima ora di gara (45,8 kmh quella attuale). 14.47 Il gruppo paga 5’33” di ritardo dalla testa della corsa. 14.44 Sale a 2’02” il vantaggio di Cavagna. 14.41 Mancano 100 km al traguardo. 14.38 Il classe ’95 di Clermont-Ferrand non ha mai vinto al Giro d’Italia, per lui solo un successo di tappa nei Grandi Giri, con la vittoria nella tappa Avila-Toledo della Vuelta 2019. 14.35 Guadagna ancora il francese della Groupama-FDJ United: il suo vantaggio sugli inseguitori è di 1’26”. 14.32 Giulio Ciccone è passato in seconda posizione al GPM di Cocca Lodrino, conquistando 4 punti per la classifica scalatori. 🔗 Leggi su Oasport.it
TATTICHE IMBARAZZANTI, TRADIMENTI E TRUFFE | Giro d'Italia 2026 Tappa 11 | I VERI Highlights
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