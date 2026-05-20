LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | nove uomini all’inseguimento dei tre attaccanti ci sono Bettiol e Ulissi

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con nove ciclisti che inseguono tre attaccanti in fuga. Tra i nomi coinvolti ci sono Bettiol e Ulissi, mentre i fuggitivi si stanno prendendo un momento di pausa per rifiatare e permettere agli inseguitori di rientrare. La classifica generale si aggiorna di continuo, e i movimenti lungo il percorso sono monitorati in tempo reale. La corsa continua con intensità e attenzione verso gli sviluppi della giornata.

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