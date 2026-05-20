LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | nove uomini all’inseguimento dei tre attaccanti ci sono Bettiol e Ulissi

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con nove ciclisti che inseguono tre attaccanti in fuga. Tra i nomi coinvolti ci sono Bettiol e Ulissi, mentre i fuggitivi si stanno prendendo un momento di pausa per rifiatare e permettere agli inseguitori di rientrare. La classifica generale si aggiorna di continuo, e i movimenti lungo il percorso sono monitorati in tempo reale. La corsa continua con intensità e attenzione verso gli sviluppi della giornata.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.01 I tre attaccanti stanno rifiatando per far rientrare i nove inseguitori. 13.58 Mancano 126 km all’arrivo: Mattia Bais transita per primo sotto il traguardo volante di Luni. 13.55 Il gruppo sembra essersi arreso: vantaggio dei battistrada superiore al 1?. 13.52 Questo il gruppo degli inseguitori: Edward Planckaert (Alpecin Premier-Tech), Nico Denz e Aleksandr Vlasov (RedBull – Bora – hansgrohe), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Tim Naberman (Team Picnic PostNL), Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility), Alberto Bettiol e Diego Ulissi (XDS Astana Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

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