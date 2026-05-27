LIVE Cinà-De Jong Roland Garros 2026 in DIRETTA | si parte con l’olandese al servizio

Notizia in breve

L'incontro tra Cinà e De Jong a Roland Garros 2026 è iniziato con l’olandese al servizio. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili attraverso una piattaforma online. Contestualmente, si svolgono altri match, tra cui Paolini contro Sierra, previsto alle 11.00, e Sonego contro Paul, in programma poco dopo.