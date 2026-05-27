LIVE Cinà-De Jong Roland Garros 2026 in DIRETTA | si parte con l’olandese al servizio
L'incontro tra Cinà e De Jong a Roland Garros 2026 è iniziato con l’olandese al servizio. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili attraverso una piattaforma online. Contestualmente, si svolgono altri match, tra cui Paolini contro Sierra, previsto alle 11.00, e Sonego contro Paul, in programma poco dopo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Splendido rovescio incrociato del giovane italiano. 2-0 Game Cinà. Con personalità Federico piazza un solido rovescio in uscita dal servizio. 40-15 Arriva la stecca con il dritto da parte del tennista di Haarlem. 30-15 Dritto lungolinea in corsa e schiaffo al volo vincente del neerlandese. 30-0 Servizio e dritto a bersaglio per l’azzurro. 15-0 A metà rete il rovescio incrociato di De Jong. 1-0 BREAK CINA’! Ottimo rovescio lungolinea in avanzamento del palermitano, che confeziona il break. 🔗 Leggi su Oasport.it
Federico Cina vs Jesper De Jong | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made
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21 05 2026 FRANSA ACIK ATP SINGLES LIVE Cecchinato M.—0—3 —Pellegrino A.—0—2 ***** LIVE De Jong J.—0—2 -.Zheng M.—0—1 ***** LIVE -.Holmgren A.—0—2 Diaz Acosta F.—0—2 **** 13:30 Galarneau A. Cina F. **** x.com
I NOSTRI ENFANT PRODIGE Federico Cinà, con la vittoria su Opelka, è diventato il primo tennista nato nel 2007 a vincere una partita negli Slam. Per soli 12 giorni non è diventato il più giovane azzurro a vincere a Parigi: meglio di lui solo Sinner nel facebook
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