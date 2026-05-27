LIVE Cinà-De Jong Roland Garros 2026 in DIRETTA | si parte con l’olandese al servizio

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'incontro tra Cinà e De Jong a Roland Garros 2026 è iniziato con l’olandese al servizio. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili attraverso una piattaforma online. Contestualmente, si svolgono altri match, tra cui Paolini contro Sierra, previsto alle 11.00, e Sonego contro Paul, in programma poco dopo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Splendido rovescio incrociato del giovane italiano. 2-0 Game Cinà. Con personalità Federico piazza un solido rovescio in uscita dal servizio. 40-15 Arriva la stecca con il dritto da parte del tennista di Haarlem. 30-15 Dritto lungolinea in corsa e schiaffo al volo vincente del neerlandese. 30-0 Servizio e dritto a bersaglio per l’azzurro. 15-0 A metà rete il rovescio incrociato di De Jong. 1-0 BREAK CINA’! Ottimo rovescio lungolinea in avanzamento del palermitano, che confeziona il break. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cin224 de jong roland garros 2026 in diretta si parte con l8217olandese al servizio
© Oasport.it - LIVE Cinà-De Jong, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si parte con l’olandese al servizio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Federico Cina vs Jesper De Jong | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made

Video Federico Cina vs Jesper De Jong | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Cinà-De Jong, Roland Garros 2026 in DIRETTA: ritardo sul Court 6, attesa per l’azzurro

LIVE Cinà-De Jong, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il giovane azzurro vuole alzare l’asticellaDurante il secondo turno del Roland Garros 2026, si è disputato il match tra Federico Cinà e Jesper De Jong.

Temi più discussi: LIVE Cinà-De Jong, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il giovane azzurro vuole alzare l’asticella; Pronostico Cinà-De Jong al Roland Garros: le quote; Darderi: Avvio complesso per il caldo, poi è andata meglio; Cinà-de Jong al Roland Garros 2026: orario, programma e dove vederla.

cinà de jong live cinà de jongCinà-De Jong diretta Rolando Garros: segui il secondo turno a Parigi tennis oggi LIVEAl secondo turno del Roland Garros 2026 Federico Cinà affronta l’olandese Jesper De Jong. Nessun precedente tra i due tennisti, che si sfideranno per un posto al terzo turno, dove il vincitore troverà ... corrieredellosport.it

cinà de jong live cinà de jongLIVE Cinà-De Jong 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web