LIVE Cinà-De Jong Roland Garros 2026 in DIRETTA | il giovane azzurro vuole alzare l’asticella

Notizia in breve

Durante il secondo turno del Roland Garros 2026, si è disputato il match tra Federico Cinà e Jesper De Jong. Il giovane italiano ha affrontato l’olandese in una partita che si è conclusa con la vittoria di Cinà. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le fasi salienti dell’incontro. La sfida ha visto Cinà cercare di migliorare le proprie performance nel torneo.