LIVE Cinà-De Jong Roland Garros 2026 in DIRETTA | il giovane azzurro vuole alzare l’asticella

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il secondo turno del Roland Garros 2026, si è disputato il match tra Federico Cinà e Jesper De Jong. Il giovane italiano ha affrontato l’olandese in una partita che si è conclusa con la vittoria di Cinà. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le fasi salienti dell’incontro. La sfida ha visto Cinà cercare di migliorare le proprie performance nel torneo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2026 tra Federico Cinà e l’olandese Jesper De Jong. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti, con il vincente dell’incontro che troverà al terzo turno uno tra il russo Karen Khachanov e l’argentino Marco Trungelliti. Appuntamento alle 11.00 sul Court 6 per la sfida del giovanissimo italiano. Cinà, diciottenne palermitano, arriva all’appuntamento parigino dopo aver superato brillantemente il tabellone di qualificazione battendo il giapponese Watanuki, l’australiano Tomic ed il canadese Galarneau. 🔗 Leggi su Oasport.it

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