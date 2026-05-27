LIVE Cinà-De Jong Roland Garros 2026 in DIRETTA | ritardo sul Court 6 attesa per l’azzurro
Il match tra Cinà e De Jong si svolge con un ritardo sul Court 6. L’attesa riguarda anche l’azzurro, con aggiornamenti in tempo reale. La giornata di gare include anche incontri tra altri tennisti, come Paolini contro Sierra e Sonego contro Paul, che sono programmati a partire dalle 11.00. La diretta copre gli eventi principali in corso e in programma sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) 11:20 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match con l’azzurro al servizio. 11:18 Finalmente entra in campo il giovane palermitano. 11:17 Giudice di sedia con espressione preoccupata. Dov’è finito Cinà? 11:14 L’olandese ha una vistosissima fasciatura alla gamba destra 11:12 Accolto dall’applauso del pubblico calca la terra rossa del Court 6 il solo De Jong. 11:08 Sugli altri campi stanno per terminare le operazioni di riscaldamento, sul 6 nemmeno l’ombra dei tennisti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Federico Cina vs Jesper De Jong | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made
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