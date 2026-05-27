LIVE Cinà-De Jong Roland Garros 2026 in DIRETTA | ritardo sul Court 6 attesa per l’azzurro

Notizia in breve

Il match tra Cinà e De Jong si svolge con un ritardo sul Court 6. L’attesa riguarda anche l’azzurro, con aggiornamenti in tempo reale. La giornata di gare include anche incontri tra altri tennisti, come Paolini contro Sierra e Sonego contro Paul, che sono programmati a partire dalle 11.00. La diretta copre gli eventi principali in corso e in programma sul campo.