LIVE Cinà-De Jong Roland Garros 2026 in DIRETTA | il giovane azzurro vuole proseguire l’avventura

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Cinà sta affrontando Jesper De Jong nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita si sta svolgendo in diretta e l’azzurro vuole continuare la sua avventura nel torneo. La sfida tra i due giocatori è in corso e i tifosi seguono con attenzione gli aggiornamenti sul risultato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2026 tra Federico Cinà e l’olandese Jesper De Jong. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti, con il vincente dell’incontro che troverà al terzo turno uno tra il russo Karen Khachanov e l’argentino Marco Trungelliti. Appuntamento alle 11.00 sul Court 6 per la sfida del giovanissimo italiano. Cinà, diciottenne palermitano, arriva all’appuntamento parigino dopo aver superato brillantemente il tabellone di qualificazione battendo il giapponese Watanuki, l’australiano Tomic ed il canadese Galarneau. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE CINÀ - DE JONG SECONDO TURNO ROLAND GARROS

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