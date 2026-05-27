LIVE Cinà-De Jong Roland Garros 2026 in DIRETTA | il giovane azzurro vuole proseguire l’avventura
Federico Cinà sta affrontando Jesper De Jong nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita si sta svolgendo in diretta e l’azzurro vuole continuare la sua avventura nel torneo. La sfida tra i due giocatori è in corso e i tifosi seguono con attenzione gli aggiornamenti sul risultato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2026 tra Federico Cinà e l’olandese Jesper De Jong. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti, con il vincente dell’incontro che troverà al terzo turno uno tra il russo Karen Khachanov e l’argentino Marco Trungelliti. Appuntamento alle 11.00 sul Court 6 per la sfida del giovanissimo italiano. Cinà, diciottenne palermitano, arriva all’appuntamento parigino dopo aver superato brillantemente il tabellone di qualificazione battendo il giapponese Watanuki, l’australiano Tomic ed il canadese Galarneau. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE CINÀ - DE JONG SECONDO TURNO ROLAND GARROS
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21 05 2026 FRANSA ACIK ATP SINGLES LIVE Cecchinato M.—0—3 —Pellegrino A.—0—2 ***** LIVE De Jong J.—0—2 -.Zheng M.—0—1 ***** LIVE -.Holmgren A.—0—2 Diaz Acosta F.—0—2 **** 13:30 Galarneau A. Cina F. **** x.com
I NOSTRI ENFANT PRODIGE Federico Cinà, con la vittoria su Opelka, è diventato il primo tennista nato nel 2007 a vincere una partita negli Slam. Per soli 12 giorni non è diventato il più giovane azzurro a vincere a Parigi: meglio di lui solo Sinner nel facebook
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