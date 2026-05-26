Dove vedere in tv Cinà-De Jong Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Federico Cinà sfiderà Jesper de Jong nel secondo turno di Roland Garros 2026. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming. Le date e gli orari specifici non sono stati ancora comunicati. La partita si svolgerà sul campo principale del torneo. Per seguire l’evento, bisognerà consultare i palinsesti delle emittenti sportive o le piattaforme di streaming ufficiali.

Federico Cinà affronterà l’olandese Jesper de Jong al secondo turno del Roland Garros 2026: dopo essere passato dalle qualificazioni e avere sconfitto lo statunitense Reilly Opelka alla sua prima apparizione nel tabellone principale di uno Slam, il tennista italiano vuole continuare a sognare sulla terra rossa di Parigi e se la dovrà vedere contro un lucky loser, che all’esordio ha regolato il veterano svizzero Stan Wawrinka. L’appuntamento è per mercoledì 27 maggio alle ore 11.00, sarà il primo incontro sul Campo 13 e dunque spetterà all’azzurro ad aprire le danze su uno dei Court laterali. Non ci sono precedenti tra il 19enne siciliano, numero 238 del ranking ATP, e il 25enne olandese, numero 106 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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