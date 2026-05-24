Durante il match a Roland Garros, il tennista italiano ha vinto il secondo set e si trova avanti nel terzo, con il punteggio di 3-0. Opelka, che aveva vinto il primo set 6-3, non gioca più in campo e l’americano ha commesso un errore con un dritto da un metro, mettendo fuori. La partita è in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT (4° MATCH DALLE 11.00) 2-0 Non tira più in campo l’americano! Bene così! 15-40 Nooo! Incredibile, da un metro mette fuori il dritto Opelka. 15-30 Altro doppio fallooo! 15-15 Scambio lungo, non ha chance l’USA. 15-0 Servizio vincente Opelka. 1-0 In un amen Cinà! 40-0 Altro errore pacchiano di Opelka. 30-0 Errore di rovescio! 15-0 Serve prima il palermitano nel 3° set Cinà-Opelka 3-6, 6-4! DOPPIO FALLO, grazie! Il palermitano prima evita lo 0-2 annullando cinque palle break, poi raccoglie l’auto break dell’americano e adesso è grande favorito. Seconda, ora o mai più! 15-40 Sembra non prendere più la palla con le corde Opelka. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-Opelka 3-6, 6-4, 3-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro ha superato il momento cruciale della partita!

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Cinà vs Opelka ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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