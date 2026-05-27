LIVE Cinà-De Jong Roland Garros 2026 in DIRETTA | il giovane azzurro in campo alle 11.00

Il giovane azzurro è in campo alle 11.00 per la partita contro un avversario di rilievo. La sfida si svolge nel contesto del Roland Garros 2026. La giornata prevede anche altri incontri, con aggiornamenti in diretta su diversi match, tra cui Paolini-Sierra e Sonego-Paul, entrambi programmati per le 11.00. La giornata di tennis si svolge con più incontri in contemporanea, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) 10:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cinà-De Jong. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due tennisti. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2026 tra Federico Cinà e l’olandese Jesper De Jong. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti, con il vincente dell’incontro che troverà al terzo turno uno tra il russo Karen Khachanov e l’argentino Marco Trungelliti. Appuntamento alle 11.00 sul Court 6 per la sfida del giovanissimo italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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