LIVE Cinà-De Jong 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros 2026 tra Cinà e De Jong, l’azzurro ha ottenuto subito un break. La partita si è aperta con un vantaggio immediato per l’atleta italiano, che ha preso il comando fin dai primi scambi. La sfida tra i due tennisti prosegue con continui scambi e variazioni di ritmo, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni punto. Tra gli altri incontri, sono programmati altri match in sequenza.