LIVE Cinà-De Jong 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro
Durante il match di Roland Garros 2026 tra Cinà e De Jong, l’azzurro ha ottenuto subito un break. La partita si è aperta con un vantaggio immediato per l’atleta italiano, che ha preso il comando fin dai primi scambi. La sfida tra i due tennisti prosegue con continui scambi e variazioni di ritmo, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni punto. Tra gli altri incontri, sono programmati altri match in sequenza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) 3-2 Game De Jong. E sono tre i dritti vincenti del neerlandese. 40-0 Ancora una volta bene con la combinazione servizio e dritto il tennista di Haarlem. 30-0 Servizio e dritto a segno per l’olandese. 15-0 Peccato. Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio del siciliano. 3-1 Game Cinà. Prima vincente e break nuovamente confermato. 40-15 CHE PUNTO! Prima le bordate di dritto, poi la palla corta fintata che lascia fermo l’avversario. 30-15 Buon dritto incrociato stretto di Federico. 15-15 Una piccola deviazione del nastro fa perdere il tempo all’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE CINÀ - DE JONG SECONDO TURNO ROLAND GARROS
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21 05 2026 FRANSA ACIK ATP SINGLES LIVE Cecchinato M.—0—3 —Pellegrino A.—0—2 ***** LIVE De Jong J.—0—2 -.Zheng M.—0—1 ***** LIVE -.Holmgren A.—0—2 Diaz Acosta F.—0—2 **** 13:30 Galarneau A. Cina F. **** x.com
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