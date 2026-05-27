LIVE Cinà-De Jong 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Roland Garros 2026 tra Cinà e De Jong, l’azzurro ha ottenuto subito un break. La partita si è aperta con un vantaggio immediato per l’atleta italiano, che ha preso il comando fin dai primi scambi. La sfida tra i due tennisti prosegue con continui scambi e variazioni di ritmo, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni punto. Tra gli altri incontri, sono programmati altri match in sequenza.

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