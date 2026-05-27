De Jong ha concluso il match con un punteggio di 3-6, 1-6, 1-4 contro Cinà. L'olandese ha vinto l’ultimo set senza concedere game all’avversario. La partita si è svolta sul campo centrale di un torneo di livello superiore, con numerosi spettatori presenti. La vittoria permette a De Jong di avanzare nel torneo, mentre Cinà si ferma al momento. La partita si è conclusa nel quarto set, con l’olandese che ha mantenuto il servizio in modo stabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Servizio e dritto in contropiede vincente dell’azzurro. 15-0 Non passa la risposta di dritto del neerlandese. 1-4 Game De Jong. Servizio e dritto in avanzamento vincente dell’olandese. AD-40 Sbaglia anche con il suo colpo naturale Cinà, ovvero il rovescio. 40-40 Ottimo dritto incrociato dell’azzurro. Parità. 40-30 Doppio fallo del tennista di Haarlem, il secondo. 40-15 Non passa il rovescio difensivo da lontanissimo di Cinà. 30-15 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio dell’olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-De Jong 3-6 1-6 1-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: continua l’assolo dell’olandese

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