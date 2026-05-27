LIVE Cinà-De Jong 3-6 1-6 1-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | continua l’assolo dell’olandese

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

De Jong ha concluso il match con un punteggio di 3-6, 1-6, 1-4 contro Cinà. L'olandese ha vinto l’ultimo set senza concedere game all’avversario. La partita si è svolta sul campo centrale di un torneo di livello superiore, con numerosi spettatori presenti. La vittoria permette a De Jong di avanzare nel torneo, mentre Cinà si ferma al momento. La partita si è conclusa nel quarto set, con l’olandese che ha mantenuto il servizio in modo stabile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Servizio e dritto in contropiede vincente dell’azzurro. 15-0 Non passa la risposta di dritto del neerlandese. 1-4 Game De Jong. Servizio e dritto in avanzamento vincente dell’olandese. AD-40 Sbaglia anche con il suo colpo naturale Cinà, ovvero il rovescio. 40-40 Ottimo dritto incrociato dell’azzurro. Parità. 40-30 Doppio fallo del tennista di Haarlem, il secondo. 40-15 Non passa il rovescio difensivo da lontanissimo di Cinà. 30-15 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio dell’olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cin224 de jong 3 6 1 6 1 4 roland garros 2026 in diretta continua l8217assolo dell8217olandese
© Oasport.it - LIVE Cinà-De Jong 3-6 1-6 1-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: continua l’assolo dell’olandese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE CINÀ - DE JONG SECONDO TURNO ROLAND GARROS

Video LIVE CINÀ - DE JONG SECONDO TURNO ROLAND GARROS

Notizie e thread social correlati

LIVE Cinà-De Jong 3-6 1-6 0-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: continua l’assolo dell’olandeseL’incontro tra Cinà e De Jong si è concluso con un risultato di 3-6, 1-6, 0-3 in favore dell’olandese, che ha dominato l’incontro.

Leggi anche: LIVE Cinà-De Jong 3-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’olandese conquista il primo set

Temi più discussi: LIVE Cinà-De Jong, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il giovane azzurro vuole alzare l’asticella; Pronostico Cinà-De Jong al Roland Garros: le quote; Wawrinka: il tributo del Roland Garros e l'omaggio dei Big Three, Sinner e Alcaraz. FOTO; Cinà-de Jong al Roland Garros 2026: orario, programma e dove vederla.

cinà de jong live cinà de jongCinà-De Jong diretta Rolando Garros: segui il secondo turno a Parigi tennis oggi LIVEAl secondo turno del Roland Garros 2026 Federico Cinà affronta l’olandese Jesper De Jong. Nessun precedente tra i due tennisti, che si sfideranno per un posto al terzo turno, dove il vincitore troverà ... corrieredellosport.it

cinà de jong live cinà de jongLIVE Cinà-De Jong 3-6 1-6 1-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: continua l’assolo dell’olandeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web