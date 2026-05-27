LIVE Cinà-De Jong 3-6 1-6 0-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | continua l’assolo dell’olandese

Notizia in breve

L’incontro tra Cinà e De Jong si è concluso con un risultato di 3-6, 1-6, 0-3 in favore dell’olandese, che ha dominato l’incontro. La partita, valida per il torneo di Roland Garros 2026, si è svolta senza interruzioni significative. La vittoria di De Jong è stata netta e senza pause, con il suo avversario che ha ceduto in tutti e tre i set. La sfida si è conclusa con il tennista olandese che ha chiuso l’incontro senza perdere ulteriori giochi.