LIVE Cinà-De Jong 3-6 1-6 0-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | continua l’assolo dell’olandese

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’incontro tra Cinà e De Jong si è concluso con un risultato di 3-6, 1-6, 0-3 in favore dell’olandese, che ha dominato l’incontro. La partita, valida per il torneo di Roland Garros 2026, si è svolta senza interruzioni significative. La vittoria di De Jong è stata netta e senza pause, con il suo avversario che ha ceduto in tutti e tre i set. La sfida si è conclusa con il tennista olandese che ha chiuso l’incontro senza perdere ulteriori giochi.

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LIVE CINÀ - DE JONG SECONDO TURNO ROLAND GARROS

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