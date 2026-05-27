LIVE Cinà-De Jong 3-6 1-6 0-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | continua l’assolo dell’olandese
L’incontro tra Cinà e De Jong si è concluso con un risultato di 3-6, 1-6, 0-3 in favore dell’olandese, che ha dominato l’incontro. La partita, valida per il torneo di Roland Garros 2026, si è svolta senza interruzioni significative. La vittoria di De Jong è stata netta e senza pause, con il suo avversario che ha ceduto in tutti e tre i set. La sfida si è conclusa con il tennista olandese che ha chiuso l’incontro senza perdere ulteriori giochi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) 15-30 Prima esterna vincente dell’italiano. 0-30 A metà rete il dritto del siciliano, ormai fuori dal match. 0-15 Se ne va il solito dritto con i piedi dentro il campo di Cinà. 0-3 Game De Jong. Prima in kick vincente dell’olandese, che si carica. AD-40 Servizio e dritto vincente del tennista di Haarlem. 40-40 Incredibile. Risposta di rovescio profondissima, buon attacco lungolinea ma fattibile demi-volèe che termina in rete. Parità. 30-40 ACE al centro dell’olandese, il nono. 15-40 Due palle del controbreak Cinà. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE CINÀ - DE JONG SECONDO TURNO ROLAND GARROS
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