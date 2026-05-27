LIVE Cinà-De Jong 3-6 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’olandese
L’olandese ha ottenuto un break nel secondo set, portandosi sul 2-1 e mantenendo un vantaggio di un set e un break nel punteggio complessivo. La partita si sta svolgendo sul campo centrale di Roland Garros e si sta giocando il terzo set, con il punteggio di 6-3, 1-2. Al momento, l’atleta olandese conduce con un margine di un break nel terzo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Prima al centro solida del tennista di Haarlem. 15-30 Gran rovescio lungolinea profondo dell’italiano. 15-15 Se ne va il rovescio in uscita dal servizio dell’olandese. 15-0 ACE De Jong. 1-2 Game Cinà. Servizio e dritto. L’azzurro tiene la battuta, interrompe l’emorragia di game ma è sotto di un set ed un break. 40-15 Ottima costruzione del punto del siciliano. 30-15 Servizio e rovescio a segno per Federico. 15-15 Solido rovescio incrociato dell’italiano. 0-15 A metà rete il passante di rovescio dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Cina vs De Jong - Typ dnia z Roland Garros! (ELITE BETS TENNIS VIP)
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