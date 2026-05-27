LIVE Cinà-De Jong 3-6 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’olandese

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’olandese ha ottenuto un break nel secondo set, portandosi sul 2-1 e mantenendo un vantaggio di un set e un break nel punteggio complessivo. La partita si sta svolgendo sul campo centrale di Roland Garros e si sta giocando il terzo set, con il punteggio di 6-3, 1-2. Al momento, l’atleta olandese conduce con un margine di un break nel terzo set.

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