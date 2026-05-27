A Verona, un ragazzo di 25 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver ferito con un coltello un coetaneo durante una riunione di chiarimento tra inquilini in una comunità di accoglienza. L’episodio è avvenuto nel corso di una lite tra gli inquilini. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. L’aggressore è stato fermato subito dopo l’accaduto e portato in caserma.

Eseguito un arresto per tentato omicidio pluriaggravato presso una comunità di accoglienza in Strada Contrada Vendri a Verona. Un giovane di 25 anni, originario di Venezia e ospite della struttura, è stato fermato dopo aver aggredito con un coltello un altro ragazzo, al culmine di una lite per motivi legati alla convivenza. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato poco prima delle 18:00, quando una segnalazione ha riferito di un accoltellamento all’interno della comunità. Gli agenti delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato il presunto aggressore a breve distanza dalla struttura, con evidenti tracce di sangue sugli abiti e sulle scarpe. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite tra inquilini degenera a Verona, ragazzo accoltellato alla riunione di chiarimento: 25enne arrestato

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