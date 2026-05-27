Lite e maltrattamenti alla madre | il figlio viene allontanato di nuovo da casa

Le forze dell'ordine sono intervenute dopo una lite tra madre e figlio in un’abitazione. La donna ha chiamato per chiedere aiuto, segnalando comportamenti violenti e maltrattamenti da parte del figlio. Alla fine, è stato deciso di allontanare il giovane dalla casa. L’intervento è avvenuto per tutelare la donna e interrompere la situazione di conflitto. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota riguardo alle conseguenze legali o alle condizioni delle persone coinvolte.

Una lite scoppiata in casa, tra madre e figlio, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine in seguito a una richiesta di aiuto della donna. Arrivati nell'appartamento, gli agenti di polizia hanno cercato di ricostruire il quadro dell'accaduto ascoltando anche l'altro figlio della donna. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Crans-Montana, una mamma: Mio figlio miracolosamente illeso, scappato quando la scala era libera

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