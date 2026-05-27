Un giovane di 22 anni è stato denunciato dopo una lite a coltellate in un parco. Durante l'aggressione, sono state riportate ferite gravi. La polizia ha sequestrato l'arma usata. L’uomo dovrà rispondere di lesioni aggravate e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta o ferita. L’indagine è ancora in corso.

Dovrà rispondere di lesioni aggravate e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere A.S.M., 22 anni, con precedenti, denunciato dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Vigevano per un episodio avvenuto nel cuore della notte tra sabato e domenica in viale Sforza, la zona semicentrale della città attigua al parco Parri. Dalla ricostruzione effettuata dai militari, ci sarebbe stato un alterco tra alcuni giovani nel corso del quale il ventiduenne denunciato avrebbe colpito alle spalle, probabilmente con un coltello, un ragazzo di 20 anni che è finito in ospedale in codice verde. Le persone coinvolte hanno chiamato “rinforzi“ e in pochi minuti nell’area del parco si è creato un assembramento di diverse decine di persone che tuttavia non sono venute a contatto tra loro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite a coltellate nel parco. Denunciato un ventiduenne

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