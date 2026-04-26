Napoli lite tra minorenni | due ragazzi feriti a coltellate denunciato 17enne

Due minorenni sono rimasti feriti a coltellate in seguito a una lite scoppiata per motivi sentimentali. La rissa si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno denunciato un ragazzo di 17 anni coinvolto nell'episodio. I due giovani feriti sono stati trasportati in ospedale, dove si trovano sotto osservazione. La vicenda è oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Una lite per motivi sentimentali, un coltello, due ragazzi feriti. È la sintesi di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo Via Spiaggia, nei pressi del Porto di Marina Grande a Bacoli (Napoli), dove i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Sul posto i militari. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Salerno, lite a coltellate tra due studenti fuori scuola: ragazzi trasportati in ospedale, uno di loro ferito al collo Venezia, lite e coltellate: feriti due tunisiniDue persone ferite è il bilancio di una lite finita a coltellate nel centro storico di Venezia ieri sera in calle San Barnaba VENEZIA, 23 APR – Sono... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Minorenne accoltellato al centro commerciale: arrestato un coetaneo incensurato; Accoltellato nel 2024, minorenne arrestato; Accoltellò un sedicenne mentre provava a sedare una lite, minorenne arrestato per tentato omicidio; Casoria, accoltellamento al Multibit: arrestato minorenne per tentato omicidio. Napoli, lite tra minorenni: due ragazzi feriti a coltellate, denunciato 17enne(Adnkronos) – Una lite per motivi sentimentali, un coltello, due ragazzi feriti. È la sintesi di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo Via Spiaggia, nei pressi del Porto di Marina Grande ... pianetagenoa1893.net Lite tra minorenni: in due feriti con un coltelloÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... napolitoday.it Napoli-Juve Women, una sfida che vale la Champions. Canzi: "Dipende da noi" - facebook.com facebook #Napoli- #Juve Women, una sfida che vale la Champions. Canzi: "Dipende da noi" x.com