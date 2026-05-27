L’Italia ha avviato la costruzione di un supercomputer dedicato all’intelligenza artificiale, con una tecnologia sviluppata in un’università del Nord. Il progetto prevede l’installazione di hardware avanzato, progettato per aumentare le capacità di calcolo e analisi dei dati. La macchina sarà operativa entro la fine dell’anno e mira a rafforzare le competenze nazionali nel settore dell’AI. La realizzazione coinvolge aziende e istituti di ricerca italiani.

C’è una corsa silenziosa che non finisce mai sui titoli dei giornali ma che potrebbe determinare chi guiderà l’economia globale nei prossimi vent’anni. Non si corre con le startup né con le app: si corre con i supercomputer, con le infrastrutture, con le fondamenta invisibili su cui poggia l’intelligenza artificiale. E mentre gli Stati Uniti continuano a investire cifre astronomiche e la Cina costruisce capacità di calcolo a ritmi industriali, l’Europa prova a non restare a guardare. L’Italia, in questo scenario, si è ritagliata un ruolo tutt’altro che marginale. Al DAMA Tecnopolo di Bologna — lo stesso complesso dove già lavora Leonardo,... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - L’Italia costruisce il suo supercomputer per l’AI: dentro c’è una tecnologia nata all’Università di Torino

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165 - AI e il progetto comune che manca allEuropa

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