Api dall’Università una tecnologia green contro il parassita che minaccia gli alverari

Da padovaoggi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo metodo sviluppato dall’Università mira a proteggere le api dai parassiti in modo più sostenibile. La tecnologia riduce la frequenza degli interventi da parte degli apicoltori e utilizza approcci che evitano l’uso di sostanze chimiche dannose. La soluzione si concentra su tecniche innovative per preservare le colonie di api e diminuire l’impatto ambientale delle pratiche di tutela.

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Proteggere le api in modo più sostenibile, riducendo allo stesso tempo il numero di interventi necessari per gli apicoltori. È l’obiettivo dello studio condotto dall’Università di Padova e pubblicato sul Journal of Drug Delivery Science and Technology, che ha sviluppato una nuova formulazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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