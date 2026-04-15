retail sotto pressione | lavoratori esperti ma sempre più stressati da carichi di lavoro e preoccupati da ai e tecnologia sottotitolo il progetto di ricerca di università bicocca università di parma ipsos doxa e largo consumo indaga best practice e

Si è svolta la presentazione di In People We Trust, il nuovo progetto di ricerca e divulgazione realizzato con il coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università di Parma con la collaborazione di Ipsos Doxa e promosso da Largo Consumo, volto a indagare le best.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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