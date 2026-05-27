Per i suoi 100 anni, la nazionale italiana di basket ha presentato una maglia commemorativa con i nomi di 490 giocatori. L’evento si è svolto al Mubit di Bologna, con la partecipazione di ex campioni e attuali atleti. Il presidente della Federazione italiana ha detto che non bisogna vergognarsi se ci sono lacrime. La cerimonia ha celebrato la storia della squadra, coinvolgendo figure di ieri e di oggi.

Il senso di una maglia è anche il senso di una storia e di una identità. Lo si scova nelle trame di questo tessuto così bello, unico, inimitabile. Azzurro come il cielo. È quello della maglia dell’Italia del basket maschile che compie 100 anni, senza sentirli, presentata in vista degli impegni stagionali 2627. Lo sa bene anche il ct Luca Banchi: "La nazionale appartiene alle generazioni successive". Chiamato alla qualificazione ai Mondiali in Qatar, Banchi non solo alimenta un sogno ma costruisce il senso dell’azzurro: "C’è qualcosa di più grande quando sentiamo l’inno, quando vestiamo quei colori. Le nostre carriere sono costruite anche grazie ai club, ma niente come sentire questo inno ci cambia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Italbasket per i suoi 100 anni si regala la maglia celebrativa con i nomi dei 490 azzurri

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