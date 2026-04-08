Juventus Next Gen maglia celebrativa per le 100 presenze consegnata a Guerra prima del match con la Ternana – FOTO

Prima del match contro la Ternana, a un giocatore di Juventus Next Gen è stata consegnata una maglia celebrativa in occasione delle sue 100 presenze. La consegna è avvenuta nelle ore precedenti alla partita e ha visto la partecipazione di un dirigente della squadra. La maglia, con i numeri che indicano le presenze, è stata consegnata in modo formale prima dell'inizio dell'incontro.

di Marco Baridon Juventus Next Gen, Claudio Chiellini consegna una maglia celebrativa a Guerra prima del match con la Ternana per le 100 presenze. La Juve celebra un pilastro della sua seconda squadra in un pomeriggio ricco di significato sportivo. Prima del fischio d’inizio del match casalingo contro la Ternana, valevole per il recupero di campionato, c’è stato un tributo per Simone Guerra. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il calciatore ha ricevuto una maglia celebrativa per le sue 100 presenze in bianconero. A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato il dirigente Claudio Chiellini. Il traguardo raggiunto dal centravanti sottolinea l’importanza della continuità all’interno della Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, maglia celebrativa per le 100 presenze consegnata a Guerra prima del match con la Ternana – FOTO Guerra: «100 presenze con la Next Gen mi gratificano, vorrei trovare qualche altro Yildiz»di Redazione JuventusNews24Simone Guerra, centravanti e capitano della Juventus Next Gen, ha parlato ai canali ufficiali del club al raggiungimento... Juventus Next Gen-Ternana, le formazioni UFFICIALI del recuperoLe formazioni di Juventus Next Gen-Ternana si affrontano nel recupero della sfida rinviata, a causa degli impegni delle nazionali (ore 14. Temi più discussi: Serie C | Perugia-Juventus Next Gen | La partita; PERUGIA – JUVENTUS NEXT GEN | LE PAROLE DI DIEGO STRAMACCIONI; Gallery | Simone Guerra: 100 presenze con la Juventus Next Gen; Tabellino partita Juventus Next Gen vs Pineto. LIVE - JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA, la webcronaca del matchBenvenuti nella webcronaca di Juventus Next Gen-Ternana, gara valida per il recupero della 34esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. ternananews.it Juventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la TernanaArrivano i convocati di mister Massimo Brambilla per la sfida di oggi pomeriggio tra la Juventus Next Gen e la Ternana: ecco la lista completa La Juventus Next Gen scende in campo oggi, mercoledì 8 ap ... juventusnews24.com Juventus Next Gen Maglia celebrativa per Guerra - facebook.com facebook #Juventus #NextGen #Ternana streaming LIVE e diretta tv Dove vederla x.com