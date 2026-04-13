È possibile acquistare i biglietti per la mostra dedicata a oltre un secolo di storia della nazionale di basket italiana. La collaborazione tra una nota testata sportiva e un’azienda di biglietteria permette di prenotare i posti per visitare l’esposizione. La mostra ripercorre i momenti più significativi dell’azzurro nel basket, offrendo l’opportunità di scoprire fotografie, trofei e cimeli legati alla storia della squadra nazionale.

Al Mubit, il Museo del Basket Italiano di Bologna, sarà disponibile dal 18 Aprile 2026 al 17 Aprile 2027 la mostra Italbasket, oltre 100 anni di un infinito azzurro. Il viaggio attraversa oltre un secolo di passione, talento e identità del basket italiano. È il racconto della Nazionale italiana che si intreccia con quello dei suoi protagonisti, delle partite che hanno segnato un’epoca e delle emozioni che hanno unito generazioni diverse, che hanno reso grande il basket italiano. Il percorso sarà compreso di immagini, cimeli, voci e installazioni. Non si limita a mostrare, ma invita il visitatore ad entrare dentro il gioco, a sentirne il ritmo, a riconoscerne i momenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Italbasket, oltre 100 anni di un infinito azzurro": ecco come comprare i biglietti della mostra

Atalanta-Lazio: ecco come comprare i biglietti della semifinale di ritorno di Coppa ItaliaL’Atalanta continua a inseguire un posto in Europa, la Lazio viaggia in una zona di classifica serena.

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