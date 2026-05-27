L’Istituto comprensivo intitolato al prof Canevaro
Una scuola elementare dedicata al professor Canevaro si trova nel territorio. Questa istituzione scolastica si distingue per la sua attenzione all’inclusione, cercando di valorizzare le differenze tra studenti e di creare un ambiente di apprendimento aperto e solidale. La scuola si presenta come un luogo in cui le diversità vengono considerate una risorsa e l’obiettivo è promuovere un’educazione che favorisca l’uguaglianza. Il nome dell’edificio rende omaggio a chi ha dedicato la vita a queste finalità.
Una scuola che non lascia indietro nessuno, capace di trasformare le differenze in ricchezza e l’aula in un laboratorio di umanità, trova la sua identità formale nel nome di chi ha speso un’intera vita per questo ideale. Bertinoro si prepara a vivere un momento di condivisione comunitaria legando il proprio polo educativo alla memoria di uno dei padri fondatori della pedagogia speciale e dell’inclusione scolastica in Italia. L’appuntamento è domani dalle 17 alle 19, all’auditorium della sede centrale dell’istituto comprensivo, in via Colombarone 325. Qui si svolgerà la cerimonia di intitolazione della struttura al professor Andrea Canevaro, figura di rilievo internazionale la cui eredità continua a guidare l’evoluzione del sistema educativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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