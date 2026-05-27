L’Istituto comprensivo intitolato al prof Canevaro

Notizia in breve

Una scuola elementare dedicata al professor Canevaro si trova nel territorio. Questa istituzione scolastica si distingue per la sua attenzione all’inclusione, cercando di valorizzare le differenze tra studenti e di creare un ambiente di apprendimento aperto e solidale. La scuola si presenta come un luogo in cui le diversità vengono considerate una risorsa e l’obiettivo è promuovere un’educazione che favorisca l’uguaglianza. Il nome dell’edificio rende omaggio a chi ha dedicato la vita a queste finalità.