Scuola e territorio in festa | l’Istituto comprensivo di Bertinoro omaggia Andrea Canevaro padre della pedagogia speciale
Giovedì, dalle 17 alle 19, si svolgerà all’Auditorium della sede centrale dell’Istituto comprensivo di Bertinoro una cerimonia ufficiale per l’intitolazione dell’istituto al professor Andrea Canevaro. La manifestazione celebra la figura del pedagogista, riconosciuto a livello nazionale e internazionale come un punto di riferimento nel settore. L’evento si svolge in concomitanza con un momento di festa tra scuola e territorio.
Giovedì, dalle 17 alle 19, all’Auditorium della sede centrale dell’Istituto comprensivo di Bertinoro, in via Colombarone 325, si terrà la celebrazione ufficiale per l’intitolazione dell’Istituto al professor Andrea Canevaro, figura di riferimento a livello nazionale e internazionale nel campo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Quando la scuola si apre al territorio: unesperienza di comunità
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