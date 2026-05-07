L’Istituto comprensivo 3 di Chieti trionfa al concorso artistico nazionale Fondazione Pasquale Celommi

L’Istituto comprensivo 3 di Chieti ha ottenuto un riconoscimento al XV Concorso artistico nazionale “Fondazione Pasquale Celommi”. La classe 4B della scuola primaria di via Pescara ha vinto nella categoria dedicata al tema di quest’anno. La premiazione si è svolta in occasione dell’evento, che coinvolge scuole da tutta Italia. La vittoria rappresenta un risultato importante per la scuola teatina.

Nuovo importante riconoscimento per il mondo della scuola teatina. La classe 4B della scuola primaria di via Pescara dell’Istituto comprensivo 3 di Chieti ha conquistato il primo posto al XV Concorso artistico nazionale “Fondazione Pasquale Celommi”, manifestazione che quest’anno aveva come tema.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Al via il 5° concorso musicale “Note di classe” dell’istituto comprensivo Mario Bosco di LancianoUn appuntamento culturale e formativo volto a valorizzare il talento musicale di giovani studenti provenienti da diverse realtà scolastiche del... Istituto Comprensivo 2 di Chieti, una settimana di sport, inclusione e benessereFondamentale il contributo delle associazioni sportive del territorio di Chieti, che hanno affiancato gli alunni a titolo gratuito, senza costi per...