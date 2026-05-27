Liste d’attesa pronto soccorso e conti | Decaro detta l’agenda ai nuovi dg

Decaro ha incontrato i nuovi direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi, degli Irccs e delle aziende ospedaliero-universitarie. Al centro dell'incontro, le liste d’attesa, il pronto soccorso e la gestione dei conti. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di rispettare le responsabilità assegnate, senza entrare nel merito delle singole nomine. Nessuna comunicazione ufficiale sui contenuti specifici delle direttive o sui tempi di intervento.

BARI – Dopo le nomine, il primo richiamo alle responsabilità. Antonio Decaro ha incontrato questa mattina i nuovi direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi, degli Irccs e delle aziende ospedaliero-universitarie, mettendo subito al centro il tema che aveva già accompagnato la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Un mese di pubblicazioni quotidiane su TikTok solo risultati, pronto per i prossimi passi reddit

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