Decaro primi 100 giorni in Puglia | bilancio sanità liste d' attesa e sfide future

Dopo i primi 100 giorni di mandato in Puglia, il presidente ha affrontato diverse problematiche legate alla sanità, alle liste d’attesa e alle sfide future. Durante questo periodo, si è concentrato sulla gestione delle emergenze, cercando di risolvere alcune criticità e di avviare progetti di pianificazione. Il percorso è stato caratterizzato da interventi mirati per affrontare le urgenze e avvicinare le priorità alle esigenze della regione.

I primi 100 giorni di Presidenza sono stati una corsa ad ostacoli per Decaro, un rincorrere le emergenze, mettere toppe ai buchi e iniziare a programmare. A poco più di tre mesi dall'inizio della nuova legislatura, è già tempo di primi, seppur parziali, bilanci per l'ex sindaco di Bari ed europarlamentare, tra cose fatte e altre in stand-by. Sanità, erosione, agricoltura e macchina organizzativa le sfide avviate; lavoro, imprese, rifiuti e trasporti i nodi ancora da affrontare.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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