Liste d' attesa l' opposizione accusa | Proietti maschera il fallimento con l' appropriatezza prescrittiva

Durante una riunione dell’assemblea legislativa regionale, si è acceso un nuovo scontro politico riguardo alla gestione delle liste d’attesa nel settore sanitario. L’opposizione ha accusato il governo di nascondere un fallimento attraverso politiche di appropriateness prescrittiva, sostenendo che tali misure non affrontano i problemi reali del sistema. La discussione si è concentrata sulla trasparenza e sull’efficacia delle strategie adottate per ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso ai servizi sanitari.

Nuovo scontro politico nel corso della seduta dell’assemblea legislativa regionale e ancora sulla sanità regionale e sulle liste d'attesa. I gruppi di opposizione hanno diffuso una nota contro Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, accusata di voler "restringere l'accesso dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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