Liste d' attesa l' accusa di Zaffini Fratelli d' Italia | I dati umbri sono truccati

Le liste d'attesa in Umbria sono al centro di nuove polemiche dopo le dichiarazioni del presidente della Commissione del Senato, che ha accusato la presidente regionale di aver manipolato i dati relativi alla comunicazione ufficiale. Zaffini ha affermato che si è riattivata una macchina che, secondo lui, avrebbe alterato le informazioni pubblicate sulla trasparenza del settore sanitario regionale. La questione ha suscitato reazioni e ulteriori interventi politici.

Sulla comunicazione delle liste d'attesa dell'Umbria, effettuata dalla presidente Stefania Proietti, si riaccendono polemiche e arrivano giudizi forti come quelli del presidente della Commissione del Senato, Franco Zaffini, che ha affermato che è stata rimessa in moto "nuovamente la macchina.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Piano liste d’attesa, Fischetti: “Positivi i primi dati in provincia di Taranto”«Sono più che positivi i primi risultati a seguito dell’approvazione del piano straordinario per la riduzione delle liste di attesa in Puglia,... Liste d'attesa, anticipate 65mila visite: i dati del piano di recuperoA due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 127. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; Liste d'attesa, avanti con il piano: Ridotti tempi per prestazioni con priorità urgente e breve del 2026; Liste d'attesa, l'altalena delle ricette: nel Lazio prescritte il doppio del Veneto; Accordo per recupero delle liste d’attesa, sistema 118 e meno esternalizzazioni. Liste d'attesa: tempi ridotti per risonanze ed ecografie, ancora ritardi per le colonscopiePERUGIA - L'Umbria migliora i tempi delle liste di attesa del 25 per cento. Palazzo Donini ha messo in fila alcuni dei risultati raggiunti in settori particolarmente critici. Sono ... ilmessaggero.it Liste d'attesa, l'altalena delle ricette: nel Lazio prescritte il doppio del VenetoTra le Regioni c'è una grande forbice sul tasso di prescrizioni per visite ed esami: il costo dell'inappropriatezza vola a 20 miliardi. Il ministro Schillaci punta a governare meglio la domanda ... ilsole24ore.com Elezioni comunali, conto alla rovescia: un mese al voto, ecco le liste e i candidati Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook Accordo per recupero delle liste d’attesa, sistema 118 e meno esternalizzazioni #Piemonte @federiboldi @cislfp @NursingUp1 regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com