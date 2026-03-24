Con il Decreto n.1002026 la Campania recepisce le istanze SMI: nuove regole sulle prescrizioni farmacologiche e responsabilità dell’induttore clinico. Regione Campania: Lo SMI esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto a seguito dell’interlocuzione con la Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania, che ha recepito le istanze più volte sollevate dalla nostra Organizzazione in tema di appropriatezza prescrittiva. Con il Decreto Dirigenziale n. 100 del 16032026, la Regione Campania ha infatti introdotto misure stringenti di controllo e verifica delle prescrizioni farmacologiche, con particolare riferimento alla nuova Nota AIFA N01 sugli inibitori di pompa protonica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Regione Campania, SMI: svolta sull’appropriatezza prescrittiva

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