Mediaset ha annunciato il ritorno de L’Isola dei Famosi nel 2026, con una nuova edizione prevista per l’autunno. La produzione ha deciso di cambiare la location rispetto alle stagioni precedenti, senza specificare i motivi di questa scelta. Tra i partecipanti confermati figura anche Belen Rodriguez, che torna in prima linea nel reality. La messa in onda del programma è programmata per la prossima stagione televisiva, con dettagli sulla messa in scena ancora da definire.

Mediaset prova a rilanciare uno dei reality show più famosi della tv italiana con una nuova versione de L’Isola dei Famosi. Dopo stagioni altalenanti e ascolti spesso al di sotto delle aspettative, l’azienda di Cologno Monzese sta lavorando ad una profonda trasformazione del format, puntando su un cambio di conduzione, una nuova ambientazione internazionale e un’impostazione produttiva completamente diversa rispetto al passato. A quanto pare sembra ormai certo l’arrivo di Belen Rodriguez, dopo le ultime edizioni condotte da Veronica Gentili e Vladimir Luxuria. Per la soubrette argentina, diventata famosa proprio come naufraga venti anni fa, si tratta di un ritorno importante in tv dove, ad oggi, non ricopre alcun ruolo di rilievo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen Rodriguez all’Isola dei Famosi 2026, quando andrà in onda e perché cambia la location. Le novità

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BELEN RODRIGUEZ SCELTA PER LISOLA DEI FAMOSI: MA CÈ UN COLPO DI SCENA CLAMOROSO!

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